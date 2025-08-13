空き巣目的で住宅に侵入したなどとして逮捕された男。「空き家か確かめるために置き石をしていた」と、別の事件での“マーキング”行為を認める供述を始めたということです。兵庫県警が８月１３日、邸宅侵入と器物損壊の疑いで逮捕したのは、住居不定・無職の嶋谷直人容疑者（２８）と、同じく住居不定・無職の中村啓太容疑者（２８）です。２人は今年３月、神戸市灘区鶴甲の住宅の敷地内に侵入し、１階の窓ガラスを割った疑