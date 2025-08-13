ドジャースは１２日（日本時間１３日）、敵地アナハイムでのエンゼルス戦に延長１０回、６―７でサヨナラ負け。大谷翔平投手（３１）が今季２度目の４試合連続本塁打となる４３号ソロを放って一時は勝ち越したが、救援陣が粘れず試合をひっくり返された。３連敗となり、宿敵・パドレスにナ・リーグ西地区首位に並ばれた。７月以降、ドジャースは１２勝２０敗と苦戦する一方、パドレスは２２勝１２敗と快調。トレード期限前にロ