「広島−阪神」（１３日、マツダスタジアム）歌手で広島出身の吉川晃司（５９）が始球式に登場した。赤いグラブを着けてマウンドに上がると、スタンド全体に一礼。白球はノーバウンドでミットに力強く吸い込まれ、球速は１０３キロだった。身長１８２センチの吉川晃司がマツダスタジアムで始球式を行うのは、２０１３年８月６日以来。この日の一戦は「ピースナイター２０２５」として開催。ピースナイターは被爆地・広島か