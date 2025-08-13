【モデルプレス＝2025/08/13】女優の伊藤歩が13日、自身のInstagramを更新。手編みの帽子とサマーニット姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】伊藤歩、上手すぎる手編み帽子◆伊藤歩、手編み帽子披露伊藤は「夏に編んだ帽子とサマーニットで海へ」とコメント。自身で編んだカラフルな帽子とニットトップスを組み合わせたサマーコーディネートで海に訪れた様子を披露した。この投稿に、ファンからは「器用」「似合ってる」「手編