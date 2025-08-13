台風11号が台湾に上陸し、現地は激しい雨と風に見舞われています。台風11号は、日本時間の13日午後2時ごろに、南東部の台東県に上陸しました。各地で激しい雨が降ったほか、最大瞬間風速63.4メートルを観測する猛烈な風が吹くなどして、これまでに1人が行方不明、33人が負傷し、当局が災害への警戒を呼び掛けています。また、空の便も400便以上が欠航を決めています。台風は先ほど台湾海峡に抜けたとみられ、このあと中国大陸に向