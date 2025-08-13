◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１３日・東京ドーム）巨人は田中将大投手が今季２勝目、日米通算１９９勝目を目指して今季５度目の先発。田中将は初回２死から上林誠知外野手に左中間二塁打を打たれたが、細川成也外野手を見逃し三振に打ち取り、立ち上がりのピンチを抑えた。打線が１回に３点を先制した。中日の先発・柳裕也投手から丸佳浩外野手が先頭で右翼スタンドに入る３号ソロ本塁打。１点を先取した。続く佐々