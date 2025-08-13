ワゴンタイガー／骨付き鶏風ライスバーガー 高松市で観光を学ぶ学生が「せとうちの食」をテーマに開発したメニューがお披露目されました。 あなぶきアリーナ香川で開かれたイベントに、せとうち観光専門職短期大学の学生11人が参加しました。学生は地域の魅力を伝えることを実践的に学ぶ一環として、キッチンカーで販売するクレープなどのメニューを開発してきま