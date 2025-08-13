防災備蓄倉庫倉敷市有城 大雨で被害を受けた地域に支援物資を届けるため、岡山県倉敷市の職員が鹿児島と熊本に向けて出発しました。 倉敷市有城の防災備蓄倉庫で開かれた出発式です。倉敷市は鹿児島県霧島市と熊本市社会福祉協議会からの要請を受け、職員4人を派遣し支援物資を届けます。 伊東香織市長は「西日本豪雨の教訓を生かし頑張ってきてください」と激励しました。 熊本市社会福祉協議会には、土のう