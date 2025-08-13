高知県警は8月13日、宿泊施設の壁面のガラスを割ったとして、愛媛県松山市の女子大学生を建造物損壊の疑いで逮捕しました。建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、愛媛県松山市の大学生・北代琴乃容疑者（23）です。警察によりますと、北代容疑者は13日午前8時30分ごろ、高知市の宿泊施設の壁面ガラスを消火器で叩き割った疑いが持たれています。近くにいた人が音に気付き宿泊施設へ連絡。通報を受けた警察が現場に駆け付け、防犯カメ