元タレントの田代まさし氏（68）が13日、自身のインスタグラムを更新。孫が誕生したことを報告した。【写真】生まれたての赤さんを抱く田代まさし氏投稿で、生まれたての赤ちゃんを抱く自身のショットと、熱くハグするショットを公開。「2025年8月11日息子竜也に子供が産まれて僕はおじいちゃんにしてもらえました！」と報告した。「僕にとって忘れられない日になりました！神様が贈り物をくれました！」「世界中にありがと