大阪府吹田市で営まれた釜本邦茂さんの葬儀・告別式＝13日午後日本サッカー界が生んだ不世出のストライカーで、1968年メキシコ五輪で得点王となって銅メダルの原動力となり、10日に81歳で死去した釜本邦茂さんの葬儀・告別式が13日、大阪府吹田市で営まれ、日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長ら約170人が弔問し、最後の別れを惜しんだ。田嶋会長は弔辞で「天性の点取り屋。憧れの選手でした。ご功績を胸に刻み、日本サッカー