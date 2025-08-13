新約聖書学者の田川建三（たがわ・けんぞう）氏が２月１９日、気管支肺炎で死去した。８９歳だった。葬儀は近親者で済ませた。出版社の作品社が１３日発表した。大阪女子大（現・大阪公立大）などで教べんを執った。著書に「イエスという男」「新約聖書訳と註」などがある。