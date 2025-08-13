福島県会津若松市で12日に閉店後のパチンコ店へ押し入り、現金約2800万円を奪ったとして、県警会津若松署は13日までに、強盗容疑で自称福島県桑折町の専門学校生の男（19）と宮城県多賀城市のアルバイト従業員村山廉容疑者（21）を逮捕した。男は容疑をおおむね認め、村山容疑者は否認している。逮捕容疑は12日午前1時50分ごろ、会津若松市一箕町のパチンコ店「ビックつばめ会津若松店」に侵入し、20代の男性従業員に拳銃のよ