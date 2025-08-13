インドの最高裁判所は、首都圏すべての野良犬を収容するよう命じました。現地メディアによると、インドの最高裁は11日、首都ニューデリーとその近郊にいるすべての野良犬を8週間以内に保護施設に収容するよう命じました。捕獲方法は各自治体に委ねるとしています。深刻化する狂犬病被害を防ぐためで、対象の自治体などに対して保護施設を直ちに建設するよう指示し、施設には不妊手術を施す専門家の配置などを求めています。これに