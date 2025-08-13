全国570店舗以上を展開するホットヨガスタジオ「LAVA」から、ディズニーデザインのヨガウェア第4弾が登場♡2024年発売のヨガマットなどに続き、今回はブラトップ一体型のタンクトップとレギンスのセットアップがラインアップ。大人かわいいミッキー＆ミニーのシルエットがあしらわれ、機能性もデザイン性も抜群。ホットヨガがもっと快適に、もっと楽しくなる注目アイテムです♪ LAVA×ディズニーの