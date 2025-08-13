12日未明、大館市の住宅敷地内で49歳の男性がクマに襲われました。男性は左足をかまれたり背中を引っかかれたりしてけがをしましたが命に別条はないということです。現場は大館市長走にある住宅の敷地内です。大館警察署の調べによりますと、12日午前0時半ごろ、この家に住む49歳の男性が小屋の近くから物音が聞こえ、様子を見に外へ出たところ、やぶから出てきたクマ1頭に襲われました。左足をかまれたり背中を引っかかれたりして