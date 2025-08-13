岐阜県各務原市の国道で8月13日、新聞配達員の男性が死亡しました。複数の車にひき逃げされた疑いです。13日午前1時過ぎ、各務原市鵜沼三ツ池町の国道21号で、「人が倒れてものが散乱している」と通行人から通報があり、その場で新聞販売店のアルバイト・中田芳朋さん(66)の死亡が確認されました。警察によりますと、中田さんは原付バイクで新聞を配達中で、遺体の損傷が激しいことなどから、複数の車にひかれたとみられてい