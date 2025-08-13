◆西武―ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）前カードの楽天3連戦で6月以来、13カードぶりの勝ち越しを果たした5位の西武は、首位を走り5連勝中のソフトバンクをホームに迎えて2連戦に臨む。きょう13日が22歳の誕生日の滝澤夏央が2番遊撃、村田怜音が5番DHに入った。先発は松本航。昨年9月21日のロッテ戦以来、326日となる1軍マウンドで快投を目指す。【西武のソフトバンク戦スタメン】1（右）外崎修汰2（遊）滝澤夏央3（