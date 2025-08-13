フジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00〜)の第6話が、14日に放送。木村文乃とラウールのほぼ2人だけのシーンで構成された“お別れ遠足”の1日を描く異例回となる。ラウール(左)と木村文乃第6話は、レギュラーキャストの登場人物の中で愛実(木村)とカヲル(ラウール)、2人だけのシーンが全体尺45分のうち42分という異例のエピソード回。お互いの気持ちを確認した愛実とカヲルが、その気持ちに終止符を打つために過ご