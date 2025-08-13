ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。昭和の文化を愛するマリンが、リスナーの「昭和の思い出」にまつわるメールを紹介した。最初に紹介したのは、「小学校低学年時代にベッタンが流行っていた」というメール。“ベッタン”とは、大阪を中心に使われていた言葉で、“メンコ”のことを指す。リスナーが