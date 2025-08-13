映画『雪風 YUKIKAZE』（8月15日公開）より、俳優の竹野内豊、玉木宏、奥平大兼のコメントを使用した特別映像「奇跡の史実」編が公開された。【動画】特別映像「奇跡の史実」編本作は、太平洋戦争で数々の激戦を最前線で戦い抜いた駆逐艦「雪風」の知られざる史実を背景にした物語。軽量かつ機動性に優れた駆逐艦は、艦隊の先陣を切って魚雷戦を仕掛け、対空戦闘で戦艦や空母を護る役割を担う。「雪風」は敵弾をかいくぐり任