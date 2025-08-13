MIXIのアプリ外決済の案内スマートフォン向けゲームで、米巨大ITのアップルとグーグルを経由せず、外部サイトでアイテムやサービスの利用料金を払う「アプリ外決済」が広がっている。2024年の売り上げ上位30位の中で国内企業が配信する16タイトルのうち、少なくとも7割程度に当たる11のゲームで導入されていることが13日、共同通信の調べで分かった。スマホ基盤をほぼ独占する2社に支出する高額な手数料を回避するためだ。12月