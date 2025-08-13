【香港共同】香港の裁判所は13日、わいせつ侵犯罪で起訴された日本のダンスボーカルグループ「ONEN’ONLY（ワンエンオンリー）」の元メンバー上村謙信被告に対し、罰金1万5千香港ドル（約28万円）の有罪判決を言い渡した。