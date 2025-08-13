13日午後、岐阜県関市の板取川で泳いでいた20代の男性が流され、行方がわからなくなっています。【映像】現場周辺の様子午後2時半頃、岐阜県関市洞戸飛瀬にあるキャンプ場の職員から「流された人がいる」と通報がありました。警察によりますと、インドネシア国籍の20代男性がキャンプ場の横にある板取川で流されたということです。男性は午後1時頃から友人11人とキャンプ場に遊びに来ていたということです。川幅は約30mで