お盆休み後半戦がスタート。2025年は近くてお得なスポットに観光客が殺到しています。真夏に雪を降らせていたのは、5日に国内最高気温41.8度を観測した群馬・伊勢崎市にある遊園地「Auto Mirai 華蔵寺遊園地」。入園料が無料です。訪れた子供は「一番前に行った。びっちょぬれになりたかったから前行った。きもちいい。流れるプールに入ったみたい」と楽しんでいる様子。しかも、この雪を降らせるイベントはタダで楽しむことができ