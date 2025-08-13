DYGLが、4年ぶりとなるニューアルバム『Who's in the House?』をCD＆配信で8月13日にリリースした。あわせて、8月1日に恵比寿KATAで開催したプレパーティーでのアルバム全曲を披露したライブ映像がノーカットでYouTube期間限定公開された。同イベントでは、メンバー全員参加の公開インタビュートークや、フルセットでのライブパフォーマンスが、MC／インタビュアー・小熊俊哉（Rolling Stone Japan）のもと行われた。＜リリース情