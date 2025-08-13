ヘンリー王子とメーガン妃が、9月に契約が切れる予定だったNetflixと新たに契約を締結したと発表した。しかし、王室離脱直後に交わした「1億ドルの契約」よりも「はるかに」少ない金額で合意したとみられる。【写真】44歳の誕生日にケーキのロウソクを吹き消すメーガン妃Varietyによると、この度ヘンリー王子とメーガン妃が、アーチウェル・プロダクションズを通じてNetflixとの複数年にわたるファーストルック契約を締結した