◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１３日・東京ドーム）巨人・大勢投手が１３日の中日戦（東京ドーム）でベンチ外となった。１１日から３日連続でのベンチ外。試合前練習には姿を見せ、キャッチボールなどで汗を流していた。前日１２日の試合後、杉内俊哉投手チーフコーチは「大勢は疲労なので、明日まで休みです」と今季ここまで４９試合に登板している右腕の疲労を考慮し、１５日から始まる阪神戦（東京ドーム）まで温存