メ～テレ（名古屋テレビ） 13日午後、岐阜県関市の板取川でキャンプ場に来ていた20代の男性が流され、その後に発見されましたが死亡が確認されました。 午後2時半ごろ、岐阜県関市洞戸飛瀬にあるキャンプ場の職員から「流された人がいる」と通報がありました。 警察などが捜索を行い、約1.5km下流で男性は発見されましたが、死亡が確認されました。 死亡したのは愛知県北名古屋市に住むインドネシア国籍のトニ・プ