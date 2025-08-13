【あの頃、テレビドラマは熱かった】#2W浅野は温子よりゆう子が「謙虚だった」「結婚したい男たち」（1991年／TBS）◇◇◇1991年のフジテレビは絶好調で、1月期の月9「東京ラブストーリー」は最終回に視聴率30％超え。若年層の心を捉えたフジの“プロデューサー主導システム”が成功する一方で、黄金期の手法をひきずっていた“ドラマのTBS”は、やや精彩を欠いていた。そんな91年7月期のTBS金ドラが「結婚し