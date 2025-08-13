【MLB】エンゼルス7-6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）【映像】大谷43号に敵地が沸いた瞬間ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第5打席で4試合連続となる勝ち越しの43号を放った瞬間、敵地ながら観客は総立ち。まるで本拠地のような大歓声が響き渡った。9回表、5−5の同点で迎えた第5打席で大谷は相手守護神ジャンセンと対峙。2球目の92.4マイ