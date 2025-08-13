8月の歌舞伎座は納涼歌舞伎で3部制。普通の歌舞伎ではないものが2本、上演されている。【写真】市川團十郎、ぼたん、新之助3ショット！第2部は、坂東玉三郎が主演・演出の新作『火の鳥』。手塚治虫のマンガとは関係なく、オリジナルの作品だ。どこの国・どの時代かは明確ではない、ある王国が舞台。病に伏している大王（松本幸四郎）が、息子のヤマヒコ（市川染五郎）とウミヒコ（市川團子）に、永遠の力を持つという伝説の