【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】磯村勇斗「僕達はまだその星の校則を知らない」宮澤賢治的世界観が物語に奥行きを与えている夏場の恋愛ドラマは難しい。暑苦しいのは勘弁だし、爽やかばかりじゃ物足りない。木村文乃主演「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）は絶妙なバランスを保っている。小川愛実（木村）は高校の現国教師。生真面目だが職場では浮いている。また恋愛には奥手で交際相手（中島歩）とも距離がある。