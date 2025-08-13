メジャーリーグの話題です。ドジャース大谷翔平選手がリーグ単独トップの43号ホームランを放ちました。13日の全打席をお伝えします。【映像】大谷 4試合連続の43号ソロホームラン12日の試合で、今シーズン最長の10試合連続安打を記録した大谷。第1打席は、フォアボールで出塁します。その後、4番のテオスカー・ヘルナンデスのタイムリーで、先制のホームを踏みます。2回の第2打席……2打席連続のフォアボール。第3打席はファ