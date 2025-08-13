【モデルプレス＝2025/08/13】“日本一のイケメン高校一年生”を決める「高一ミスターコン2025」にて、埼玉県出身・江畑皇之介（えばた・こうのすけ）くんがグランプリを獲得。モデルプレスは授賞式の江畑くんを直撃し、受賞の心境や、夢を叶える秘訣などを聞いた。【写真】“日本一のイケメン高校一年生”制服姿で集結◆江畑皇之介くん、日本一のイケメン高校一年生に― まずは、グランプリを受賞したお気持ちから教えてください