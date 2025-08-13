農林水産省が１３日発表した食品価格動向調査（野菜）で、調査対象の８品目のうち、ネギやトマトなど７品目が前週を上回った。トマト、ニンジンは平年より２割ほど高く、猛暑の影響で野菜価格の上昇傾向が続いている。調査は４〜６日に全国４７０店舗の小売店で実施した。前週より価格が下がったのはキャベツのみで、１％の低下だった。それ以外の７品目はニンジンが平年比で１７％、トマトが１９％上がった。夏の高温や少雨