13日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比74銭円高ドル安の1ドル＝147円52〜54銭。ユーロは43銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円71〜75銭。前日発表された7月の米消費者物価指数（CPI）の前年同月比上昇率が市場予想を下回ったことを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）が早期に利下げに踏み切るとの観測が拡大。日米金利差の縮小を意識したドル売り円買いが進んだ。市場関係者