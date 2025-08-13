齊藤京子とヒコロヒーがトーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる『キョコロヒー』。8月12日（火）に放送された同番組では、今年4月に日向坂46を卒業した佐々木久美がゲスト出演。先にグループを卒業した齊藤が“卒業専門家”として、佐々木の今後の方向性を診断する企画が行われた。【映像】齊藤京子、アイドル卒業後に起きた意外な変化番組内で佐々木が掲げた卒業後の目標のひとつが、「海外に行って世界を見たい」というもの