ドル円一時１４７．２２レベル、米１０年債利回り４．２５％付近に低下＝ロンドン為替 ドル円は一時147.22レベルと本日の安値を一段と広げている。米１０年債利回りが４．２５％付近に低下する動きに連動している。 USD/JPY147.24EUR/USD1.1714EUR/JPY172.50