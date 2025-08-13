『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に鳥取県の男性（47）から依頼が届く。最近趣味で登山を始めた依頼者は、鳥取・大山を初登山中に、五合目付近で腹の具合が悪くなり、七合目で限界に……。頂上までトイレがないため青空の下で排便し、そのまま放置してきてしまったことを、とても後悔しているとのこと。そこで、探偵に一緒に取りに行ってほしいという。 依頼者曰く、大山は神聖な山。登山から1週間後、自動車を運転