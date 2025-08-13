韓国の前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）夫人が株価操作や、あっせん収賄などの疑いで逮捕されました。大統領経験者の妻が逮捕されるのは初めてのことです。◇◇◇ファンクラブ会員9万人超え。かつて絶大な人気を集めた金建希夫人。韓国の尹錫悦前大統領の妻でもあり、いわゆる“VIP”でした。しかし、急転直下、13日未明、あっせん収賄などの疑いで逮捕されました。黒のスーツスタイルで姿を見せた金夫人は、うつ