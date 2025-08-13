メイプル超合金の安藤なつ（44）が13日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に生出演。10日、結婚を発表した相方のカズレーザー（41）と女優二階堂ふみ（30）の婚姻届提出に立ち会ったことを報告した。「入籍するのでごあいさついいですか」とカズレーザーから会食の誘いを受けた安藤は、その場で二階堂とも対面したことを明かし「（会食の後）そのまま区役所行って、入籍立ち会いました」と打ち明けた