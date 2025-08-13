俳優の畑芽育と7人組グループ・なにわ男子の大橋和也がW主演した映画『君がトクベツ』がドラマ化。9月16日からMBS／TBSドラマイズム枠で放送される。このほど主題歌が、映画に引き続き、劇中グループ・LiKE LEGENDの「YOU ARE SPECiAL」に決定した。さらに予告映像や先行場面写真も解禁された。【場面写真】頬に手を添え…優しい目で見つめる大橋和也今作は幸田もも子氏による少女漫画『君がトクベツ』（集英社マーガレットコ