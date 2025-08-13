俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥が、新曲「GRAVITY」を8月27日に配信リリースすることを発表した。合わせて、新アーティスト写真とジャケット写真を公開した。【写真】“引力”を表現！躍動感あふれる宮世琉弥「GRAVITY」ジャケ写同楽曲は、宮世自身もバレー経験者であり、「2025 TBSバレーボール」の応援サポーターに選出されたことから、日本を背負って戦っているバレー選手の近くにいる宮世が、自ら感じたことや想