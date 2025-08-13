秋田市の県立美術館で、現代アート作品を集めた展覧会が行われています。世界的な美術家などによる絵画や造形物など約100点が並んでいて、気軽に現代アートの世界に触れることができます。秋田市の県立美術館と千秋美術館を会場に開催されている「ミネバネ！現代アートタグチアートコレクション」。実業家の田口弘さんと娘の美和さんが、2代にわたって収集した作品を集めた展覧会です。ジョン・レノンのパ