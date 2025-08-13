ロッテ・菊地吏玖投手が13日、エスコンフィールドでの日本ハム戦で1軍に合流し、出場選手登録された。菊地は6月20日に登録を抹消されていた。22年ドラフト1位右腕は北海道苫小牧市出身で、今季はここまで17試合に登板して0勝1敗、防御率3・50。地元での1軍再昇格に「めっちゃ地元に帰ってきたいヤツみたいになってますけど」と笑いつつ、「本当にありがたいお話ですし、こうやって地元で投げられるっていう、なかなかないとい