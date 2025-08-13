8月15日に公開される竹野内豊主演映画『雪風 YUKIKAZE』の特別映像が公開された。 参考：竹野内豊、玉木宏、奥平大兼、中井貴一ら登場『雪風 YUKIKAZE』本予告＆ポスター公開 太平洋戦争の渦中から戦後、さらに現代へと繋がる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿とその運命を描きつつ、「雪風」の勇姿を史実に基づいたフィクションとして蘇らせていく本作。『起終点駅 ターミナル』『空母いぶき』などで助監