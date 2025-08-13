エディオンは、プライベートブランド「e angle」の対象商品を特別価格で販売する「e angle week（イーアングル・ウィーク）」を、「エディオン」全店と公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」で8月24日までの期間限定で実施している。●通常価格から1万円オフもe angleは、2018年に「くらしを、新しい角度から」をコンセプトとして誕生して以来、来店客の声を活かして一から企画・開発する、エディオンのプライベ