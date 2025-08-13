8月13日、岐阜県関市の板取川で20代の男性が流され、心肺停止となっています。13日午後2時半ごろ、関市洞戸飛瀬の板取川で、「インドネシアの男性が流された」と現場近くにいた女性から119番通報がありました。警察や消防によりますと、流されたのはインドネシア国籍の20代の男性とみられ、午後4時ごろに消防隊員に救助され病院に搬送されましたが、心肺停止の状態だということです。男性は10人ほどで川遊びに来ていたとみ