歌手の吉川晃司（59）が13日、広島−阪神戦（マツダ）で始球式に登場した。103キロの見事な投球を見せ、球場からは大きな拍手が送られた。黒のタンクトップ姿でマウンドに上がった吉川。投じた一球は高めに浮いたものの捕手のミットに収まった。球速103キロが表示され、球場からは大きな拍手が送られた。同試合は平和を願う「ピースナイター2025」として開催された。今年で18回目となり、慰霊の意を表すとともに広島にとって